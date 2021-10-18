Merve Özbey, Bodrum Kalesini yıktı geçti

Sarı yaz konserleri kapsamında Bodrum Kalesi'nde sahne alan Merve Özbey izdihama neden oldu. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ve Bodrum'da faaliyet gösteren markaların da sponsorluk desteği ile organize edilen Bodrum Belediyesi Sarı Yaz Kale Konserleri, Merve Özbey'in muhteşem konseriyle sona erdi. Konserler boyunca pop müziğinin sevilen seslerini ağırlayan Bodrum Belediyesi, finali pop müziğin yıldız ismi Merve Özbey ile yaptı. Güçlü sesi ile sevenlerine müzik ziyafeti veren Merve Özbey'in konseri yoğun ilgi gördü.

Birbirinden renkli ve eğlenceli konserlerle müzikseverlere sarı yazın coşkusunu yaşatan Bodrum Belediyesi Sarı Yaz Konserleri'nde Derya Uluğ, Demet Akalın, Ozan Doğulu ile Hera, Emre Kaya, Sinan Akçıl, Öykü Gürman ve Merve Özbey sahne aldı. Binlerce kişi Bodrum Belediyesi Sarı Yaz Konserleri'nde doyasıya eğlendi.

Sunuculuğunu Melike Öcalan'ın gerçekleştirdiği final konseri öncesinde, organizasyona sponsorluk desteği sağlayan Opet, Adres, Oba Otel, Manastır Otel, MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak, Mavi Beyaz, Azka Otel, Dentistanbul, Miya Baech, Regnum ve Radisson Collection Hotel'e temsilcilerine Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun tarafından plaket takdim edildi.

Yurtdışı programı nedeniyle konsere görüntülü aramayla katılım sağlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, halk konserlerine yoğun ilgi gösteren Bodrum halkına teşekkür etti. Kale konserlerinin Bodrum'da ciddi bir tarihi olduğunu ve bu sebeple çok önem verdiklerini söyleyen Başkan Aras, “Sizi sanat ve sanatçıyla ücretsiz bir şekilde buluşturmak istedik. Bunu yapmaktaki hedeflerimizden birisi de sanatı ve sanatçının iyileştirici gücünü kullanmaktı. Çünkü bizi bir araya getiren ve günlük hayattaki sıkıntılarımızdan bir nebze de olsa uzaklaştıran sanat ve sanatçıdır. Konserlerimizi sponsorlarımızın destekleri ve sanatçılarımızın özverileriyle ücretsiz olarak gerçekleştirdik. Bu da sosyal belediyecilik anlayışımızın gereklerinden birisidir. Kalede yapılan konserlerle aynı zamanda çarşıya, esnafımıza küçük de olsa bir katkı sağlamış oluyoruz. Bizim hedefimiz Bodrum'da yaz kış turizm yapmak ve Bodrum'un 12 ay canlı olmasını sağlamak. Bunu da sizlerle bir araya gelerek başarabiliriz. Kış ayları boyunca etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

Yaklaşık 2 saat boyunca muhteşem sahne performansıyla, Bodrumlulara unutulmaz bir müzik gecesi yaşatan Özbey, Bodrum Kalesi'nde sahne almaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Sanatçı Merve Özbey'e Sanat Dostu Beratı'nın yanı sıra özel bir teşekkür paketi hazırladıklarını ifade eden Tutkun, “Geçtiğimiz aylarda bir yangın felaketi atlattık ve bu yangın sürecinde Merve Özbey hem şahsi hem de başlatmış olduğu kampanyayla bize büyük bir destek verdi. Merve Hanım'a, yangında bizlerin yanında olduğu için yangın bölgesindeki ağaç parçalarından bir kadın işçimizin üretmiş olduğu tabloyu hediye etmek istiyoruz” dedi.