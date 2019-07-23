Merve Özbey'den şaşırtan aşk açıklaması

Bodrum'da sahne alan Merve Özbey, genç hayranlarına aşk ve ilişki konusunda tavsiyelerde bulundu. Özbey'in, “Ben haklı olsam da seviyorsam özür dilerim, susarım ve peşinden giderim” sözleri ise şaşırttı.

Yalıkavak tren beach de sahne alan ünlü sanatçı Merve Özbey hayranlarına unutulmaz bir gün yaşattı. Gündüz denize giren yerli yabancı turistler denizin, güneşin ve sahilin tadını çıkarırken, bir yandan da Merve Özbey konserini izledi. Hareketli parçalarla tatilcileri tren beach de coşturan Özbey bir ara arabesk parçalara da yer vererek tatilcilere duygu dolu anlar yaşattı.

"Seviyorsam susarım, peşinden giderim"

DJ Erdem Kınay ile birlikte tatilcileri unutulmaz bir gün yaşatan Merve Özbey, aşk acısı çeken gençlere tavsiyeler vererek, “aşk acısı çeken var mı? Çekiyorsa arasın sevdiğini konuşsun. Sevmek çok güzel bir şeydir. Bakın gelmişsiniz trene eğleniyorsunuz. Küs olan sevgililer bugün barışsın” dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Özbey performansıyla da izleyenleri büyüledi.