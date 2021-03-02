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Mesai saatleri değişti

Muğla Valiliği kontrollü normalleşme sürecinde bugünden itibaren geçerli olmak üzere mesai saatlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.


Valilikten yapılan açıklamada; “İlimizde uygulanmakta olan mesai saatleri, 02 Mart 2021 Salı gününden geçerli olmak üzere; Sabah: 09.00-12.30 Öğleden sonra: 13.30-18.00 olarak uygulanacaktır. Çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında ( Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunan personeller idari izinli sayılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekânları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfektan işleminin yapılması hususunda gerekli tedbirler alınacaktır. Bazı kuruluşlar için özel kanun ve talimatla tespit edilmiş olan mesai saatlerinin uygulanmasına dair esaslar Valiliğin onayı alınmak suretiyle saklıdır" ifadeleri yer aldı.

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