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Meslek alanlarını yerinde incelediler

Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanında eğitim öğretim gören öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Kocaeli ve İstanbul’a gezi düzenleyerek, buralarda bulunan üretim alanlarında incelemelerde bulundu.

Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanında eğitim öğretim gören öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Kocaeli ve İstanbul'a gezi düzenleyerek, buralarda bulunan üretim alanlarında incelemelerde bulundu.


Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanında eğitim öğretim gören 24 öğrenci, alan öğretmenleri Fikret Denizli, Serdar Ankaralı, Batuhan Öçay rehberliğinde Kocaeli ve İstanbul illerine gezi düzenlendi. Ziyarete katılan öğretmen ve öğrenciler, iş makineleri ve motorlarının arıza tespit ve detaylı bir şeklide revizyon aşamalarını inceledi ve fabrikadaki tüm üretim aşamaları yakından gördü.


Planlanan gezi programı içerisinde öğrencilere İstanbul Boğaz turu yaptırıldıktan sonra Sultan Ahmet meydanında bulunan tarihi yapılar ve teknolojinin tarihsel serüvenine ev sahipliği yapan Rahmi Koç Müzesi ziyaret edildi.

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