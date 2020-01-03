Meslek liseleri tanıtım fuarı açıldı

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sakarya Ortaokulu'nda düzenlenen, meslek liselerinin alan ve dallarının 8. sınıf öğrencilerine tanıtılmasını sağlayan fuarın açılışına Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Türker Yurtsever, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Meslek lisesi öğrencilerinin, mezunlar ve meslek liselerinin bağlı sektörlerinde faaliyet gösteren şirket temsilcileri, 8. sınıf öğrencilerinin buluştuğu fuarda liseler kendi alanları ile ilgili üretimleri olan teknolojik ürünleri ve hizmetleri sergileyerek çalışmalarını tanıttılar.

8. sınıf öğrencileri tarafından oldukça beğenilen fuara Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mesleki Eğitim Merkezi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gürel Lök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi, Selimiye Timuçin Biliktan Çok Programlı Anadolu Lisesi katıldı.