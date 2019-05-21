Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçesinde ormanda ağaç işleyecek köylüler için 15 gün devam edecek olan “Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sınavı” başladı.

Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği eğitmenlerince eğitime alınan köylüler, daha sonra Alaçat Mahallesi'ndeki ormanlık alanda uygulamalı olarak sınava girdi.

Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Erdem Kaplan, “Orman köylüsünü bilinçlendirmek istiyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan ormanda ağaç işleyemeyecek. Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olan orman işçiliğinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca mesleki yeterlilik belge zorunluluğu getirildiğini söyledi.

Bakanlığın, Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği'ni yeterlilik belgesi vermede yetkili kurum belirlediğini anlatan Kaplan, “İlk olarak iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma, iş organizasyonuyla ilgili teorik sorular oluyor. Ardından ağaç kesme yaptırıyoruz. Her aday her orman köylüsü bir tane ağaç kesiyor, boyluyor, kabuğunu soyuyor sürükleme, yürütme ve boşaltma dediğimiz ormancılıktaki bu işlerin tamamını kapsamın bir mesleki yeterlilik belgelendirme çalışması yapıyor” dedi.

Kaplan, teorik sınavdan 60, performans sınavında da 70 puan alanların mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandığını dile getirdi.

Verilen belgenin uluslararası akreditasyonu da içerdiği için dünyanın her yerinde geçerli olduğunu vurgulayan Kaplan, şunları kaydetti:

“Bu belgelendirme çalışmalarını aynı zamanda işsizlik sigorta fonundan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca fonu alıyor. Başarılı olanların sınav ücretlerini işsizlik fonundan karşılayarak adaylara iade ediyoruz. Maalesef ormandaki iş kazaların çoğunluğu ya ağır yaralanma ya da ölümle sonuçlanıyor. Amacımız bunları asgariye indirmek. Orman köylüsünü bilinçlendirmek istiyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan ormanda ağaç işleyemeyecek. Onun için hızlı bir şekilde bu sınavlara Türkiye'nin her yerinde aynı anda başladık. Sınavlar yıl sonuna kadar devam edecek.”