Meteoroloji Muğla'yı uyardı, yangın riski yüksek

Yapılan uyarıda, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Muğla genelinde halen devam eden sıcak ve kuru havanın 26 Haziran 2023 akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenmektedir. En yüksek sıcaklık 35-39 derece, en düşük nem ise yüzde 10-20 ve rüzgarın kuzey yönlerden 40-60 km/s esmesi beklenmektedir. Beklenen sıcak ve kuru hava ile birlikte rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.