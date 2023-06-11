Meteoroloji'den Muğla için gök gürültülü yağış uyarısı

Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Muğla'ya sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Muğla çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 12 Haziran Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.