Meteorolojiden Muğla uyarısı

Orman yangınları ile mücadele eden Muğla'ya Meteorolojiden Cuma gününe kadar yüksek sıcaklık ve düşük nem uyarısı geldi.

Meteorolojiden yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Muğla il genelinde devam eden yüksek sıcaklık, 6 Ağustos 2021 Cuma günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürerek, sahil kesimlerinde 40-44 derece, iç kesimlerde 30-35derece ve yüzde 10-20 arasında düşük nem tahmin ediliyor.

Beklenen sıcak ve kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.