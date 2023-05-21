Meteorolojiden Muğla'ya gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 22.05.2023 Pazartesi günü Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.