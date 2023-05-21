İhlas Haber Ajansı

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Meteorolojiden Muğla'ya gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 22 Mayıs Pazartesi günü Muğla çevrelerinde görülmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.



Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 22.05.2023 Pazartesi günü Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

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