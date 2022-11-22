Meteorolojiden Muğla'ya şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ” 22.11.2022 Salı akşam saatlerinden sonra Muğla kıyılarında rüzgarın saatteki hızı 40-70 kilometre olması beklenirken, 23.11.2022 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren metrekare 51-100 kg yağış olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır “ifadesi kullanıldı.

Muğla AFAD İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ”Meteorolojiye göre yarın Muğla'da çok şiddetli yağış ve kuvvetli Rüzgar beklenmektedir. Fırtına, sel, yıldırım, doluya karşı dikkatli ve tedbirli olun ifadeleri kullanıldı.