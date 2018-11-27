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Meteoroloji'den Muğla'ya yağış uyarısı

Meteoroloji 4.

Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Muğla ve çevrelerinde şiddetli yağış uyarısı yapıldı.


Açıklamada, Muğla ve çevrelerinde bugün öğle saatlerinden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağışın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak Perşembe gece saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi. 48 saatte metrekareye 75 ile 150 kilogram arası yağış yağacağı bildirilirken, yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve deniz üzerinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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