Metinbilim ‘Etkin Yazarlık' Atölyesi' mezunlarına belge

Geçen yarıyıl, ‘Okuma-Tartışma Atölyesi' ile gençlerin akademik gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan Metinbilim Enstitüsü Derneği, bahar yarıyılında ‘Bilimsel makale yazma' ve ‘Edebî metin yazma' başlıkları altında 2 yazarlık atölyesi gerçekleştirdi.

10 hafta süren atölyelerde gençler bilimsel makale, tez ve kitap yazma konusunda teorik bilgiler aldılar ve örnek metin çalışmaları yaptılar. Bunun yanı sıra diğer grup gençler şiir, hikâye, deneme, köşe yazısı konularında teorik bilgilerle donanarak yazdıkları metinleri tartıştılar.

Etkin Yazarlık Atölyesi'nde MSKÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim elemanları Prof. Dr. Namık Açıkgöz, Prof. Dr. Alaattin Karaca, Doç. Dr. Oktay Yivli, Dr. Öğretim Üyesi Ümral Deveci, Dr. Araştırma Görevlisi Fahri Kaplan, Araştırma Görevlisi Ahmet Duran Arslan ve Araştırma Görevlisi Gizem Ece Gönül ders verdiler.

Atölye 10 hafta sürdü ve haftada ikişer saat olmak üzere dört saatlik derslere, önlisans, lisans ve lisans üstü öğrencileri katıldılar. Atölye çalışmalarına katılan öğrencilere katılım belgelerinin verildiği törende konuşan Metinbilim Enstitüsü Derneği Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ümral Deveci, okuma eylemi kadar yazma eyleminin de gerekli olduğunu belirterek, bu atölyenin bir ilk adım olduğunu; gelecek dönemlerde Etkin yazarlık Atölyesini devam ettireceklerini ve halka da açacaklarını söyledi.