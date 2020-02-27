İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mezarcılardan 'Petşişe değil, testi alın' çağrısı

Milas Şehir Mezarlığı’nda görev yapan personeller, mezarlıkta giderek artan petşişe atığının önüne geçebilmek için çalışmalarını sıklaştırırken, mezarlık ziyaretine gelenlere “petşişe değil, testi alın” uyarısında bulundularGörevli personellerin özverili çalışmaları sayesinde düzenli ve temiz bir çevreye sahip olan Milas Şehir Mezarlığı’nda son zamanlarda giderek artan petşişe atığı ile mücadele ediliyor.

Milas Şehir Mezarlığı'nda görev yapan personeller, mezarlıkta giderek artan petşişe atığının önüne geçebilmek için çalışmalarını sıklaştırırken, mezarlık ziyaretine gelenlere “petşişe değil, testi alın” uyarısında bulundular


Görevli personellerin özverili çalışmaları sayesinde düzenli ve temiz bir çevreye sahip olan Milas Şehir Mezarlığı'nda son zamanlarda giderek artan petşişe atığı ile mücadele ediliyor.


Mezarlıkta çalışanların, mezar kazma işlemi olmadığı zamanlarda rutin temizlik çalışması yaptıklarını belirten Mezarlık Sorumlusu Erdal Semercioğlu, “Personellerimiz yaptıkları rutin temizlik çalışmaları esnasında ziyaretçilerin getirdiği pet şişeleri topluyorlar. Vatandaşlarımız iyi niyetle gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında mezarlarının bakımları yanında dua ederek geçmişlerini anmaları çok güzel. Lakin ziyaret esnasında getirdikleri pet şişelerin mezarlıkta kalması sonucu hoş olmayan görüntüler ortaya çıkıyor. Bizim elimizden geldiğince bu görüntü kirliliğini temizliyoruz. Fakat vatandaşlardan ricamız imkanları dahilinde bulurlarsa testi getirmeleridir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.