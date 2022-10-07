Mezarlıklarda bakım çalışması

Bodrum'da 2, Menteşe'de 5, Milas'ta 5, Yatağan'da 2, Datça'da 1, Ortaca'da 1, Fethiye'de 3, Seydikemer'de 1, Köyceğiz'de 1 olmak üzere toplam 21 mezarlıkta bakım, onarım, tadilat, tel örgü, parke kaplama çalışması yapacak olan Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Bu güne kadar 13 ilçede aktif olarak kullanılan 1426 mezarlık için yapım, bakım, onarım, tadilat, tel örgü, parke kaplama, temizlik ve diğer çalışmalar için 17 Milyon 560 Bin 827 Bin TL harcama yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi yeni yatırımlarla vatandaşlar için manevi olarak büyük önem taşıyan mezarlıklar için çalışmalarına devam ediyor.