Mezbahalar Kurban'a hazır

Tesislerinde ve kesim yerlerinde gerekli yenileme ve ilaçlama çalışmalarını düzenli şekilde gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların sağlıklı bir bayram geçirmesi için bayramda da tam kadro hizmet verecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı süresince vatandaşlara kesim yeri olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İşletme Onay Belgeli, güvenilir ve hijyenik gıda üretildiğinin teminatı olan ISO:22000 kalite belgeli Marmaris, Menteşe, Milas Mezbaha Tesisleri'nde ve günlük düzenleme, temizliği yapılan Dalaman, Kavaklıdere, Yatağan, Bodrum ve Datça Kesim Ünitelerinde hizmet verecek. Kurban satış yeri olarak ise Bayır Hayvan Pazarı ile Marmaris ve Düğerek Kurban Satış Ünitelerinde vatandaşlara hizmet verilecek.

Mezbahalarda randevu sistemi İle hayvan kesimi yapılacak

İl Kurban Hizmetleri Komisyonunun kararı gereğince bu yıl büyükbaş hayvan kesim ücreti 385 TL, küçükbaş hayvan kesim ücreti 100 TL olarak belirlendi. Kurban Bayramı süresince veteriner hekimlerin kontrolünde hizmet verecek olan Muğla Büyükşehir Belediyesi kurban satış ve kesim yerlerinde Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirleri açıkladı;

Kurban satış ve kesim yerlerinde Coronavirüs bilgilendirme afişleri, el dezenfektanı standları, sosyal mesafe uyarıları yerleştirecek. Maske dağıtımı dezenfeksiyon işlemleri yapılacak, tüm girişlerde vücut ısıları ölçülecek, yüksek ateşli vatandaşlarımızın içeri girmelerine izin verilmeyecek ve sağlık kuruluşuna yönlendirilecek Kovid-19 salgını sürecinde halk sağlığı açısından risk oluşturmamak amacıyla büyükbaş kurban kesimleri randevu sistemi ile gerçekleştirilecek. Randevu listesi kesim yerleri girişlerine asılacak, SMS ile kurban kesim saati bilgilendirmesi yapılacak. Yoğunluğun azaltılması amacıyla hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gelmemesi teşvik edilecek. Kurbanlık etler Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen hijyenik, gıda güvenliğine uygun, doğada çözünebilen yüksek, mukavemetli poşetlere konularak vatandaşlara teslim edilecek.