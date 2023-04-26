“Mezoterapi yöntemiyle yıpranan, dökülen, uzamayan saçlar destekleniyor”

Nevzat Mazmanoğlu, son yıllarda çok tercih edilen “saç mezoterapisi” yönteminin tüm dünyada uygulanan, etkin bir saç tedavi yöntemi olduğunu söyledi.

Acıbadem Bodrum Hastanesi Nevzat Mazmanoğlu saçın ihtiyacı olan vitamin, mineral ve aminoasitler gibi saçın ihtiyaç duyduğu maddeleri deri içine çok ince iğnelerle enjekte edilmesi olarak tanımlanan “saç mezoterapisi” hakkında bilgi verdi. Dr. Mazmanoğlu, saç için gerekenlerin özel ince iğneler ve bir enjektör vasıtasıyla direkt kıl köklerine verilmesine dayanan saç mezoterapisinin aynı zamanda damarların kan tutma becerilerini arttırdığını ve saç folikülünün yatağını besleyerek etkisini gösterdiğini söyledi.

Bu yöntemin, saç ve saçlı deriye dışardan sürülen ürünlere göre etkinliği karşılaştırılmayacak kadar üstün olduğunun altını çizen Dr. Mazmanoğlu, “Saç mezoterapisi ile saç gelişimi için gerekli ve faydalı maddeler saç derisine direkt olarak verildiği için, saç dökülmesi ve seyrelmesi tedavisinde etkili oluyor. Örneklemek gerekirse bir ürünün saçlı deriye sürülmesi 1 birim etki gösterir ise ürünün saçlı deriye enjekte edilmesi 8 birim etki gösterir” diye konuştu.

“Yavaş uzayan, dökülen, yıpranan saçlara da uygulanır”

Hücresel metabolizmanın uyarılması ve saç gelişimi için gerekli olan eksiklerin giderilmesiyle daha dolgun, hacimli ve parlak saçlara sahip olunacağını ifade eden Dr. Mazmanoğlu, bu yöntemden faydalanacak hasta gruplarını şöyle sıraladı: “Saç dökülmesi şikayeti olanlar, saç ekimi öncesi veya sonrası mevcut saçlarının korunmasını isteyenler, saçlarında incelme ve zayıflık fark edenler, saçlarının parlaklık ve hacim kaybedenler, ailesinde ciddi saç dökülmesi şikayeti olanlar, androgenetik tarzda saç dökülmesi sebebiyle saç ekimi yaptıranlar, yoğun stres sebebiyle kısa süreli saç dökülmesi şikayeti olanlar, saça uygulanan her hangi bir işlem sebebiyle (örneğin saçların boyanması veya kuaförde başka bir işlem görmesi esnasında yanması gibi) saçları hasar görenler, saçları geç uzayanlar, saçları kolay kırılan, sönük ve bakımsız görünenler, aşırı fön, boya vb. işlemlerden sonra saçları aşırı yıprananlar, diyet yaparak hızlı bir şekilde saç kaybı yaşayanlar, gebelik ve emzirme sonrası saç kaybedenler, kemoterapi tedavisi ile oluşan saç kaybını, tedavisi bittikten sonra telafi etmek isteyen hastalar ve ayrıca halk arasında saçkıran olarak bilinen hastalıktan muzdarip kişiler.”

“Önce doktor kontrolü gerekir”

Saç mezoterapisi uygulamasının mutlaka bir hekim tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan Dr. Mazmanoğlu “Hastanın cildiye uzmanı doktoru tarafından muayene edilmesi gerekir. Saç dökülmesinin ne sıklıkta olduğuna ve ne gibi rahatsızlıklar yaşadığınıza dair tüm şikayetleriniz dinlendikten sonra ne sıklıkta mezoterapi uygulaması gerektiğine de doktor karar vermelidir. Muayene ve gerekli tetkiklerden sonra cildiye uzmanı doktorunuz mezoterapi için uygun olup olmadığınıza karar verir. Gerekirse mezoterapi uygulamasına hemen başlanabilir” dedi.

Dr. Mazmanoğlu, saçların ergenlik döneminden sonra hormonal değişimlerle beraber ve stres faktörünün de etkisiyle değişime uğradığına değinerek, özellikle kadınların 25'li yaşlardan itibaren saçlarının incelmesi, cansızlaşması ve seyrelmesinden yakındığını; erkeklerde ise genetik kökenli saç dökülmelerinin genç yaşlardan itibaren başlayarak, orta yaşlara doğru baş kısmının üst ve yan taraflarında açıklığa sebep olduğunu söyledi. Saç mezoterapisi yönteminin bu sorunların en etkili çözümlerinden biri olduğunu anlatan Dr. Mazmanoğlu, deri dışından uygulanan kozmetik ürün ve destekleyici tedavilerin saç diplerine yeteri kadar etki göstermediğinde saç mezoterapisi yöntemine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Yöntemin, kişinin saç kökü durumuna veya şikayetlerine göre farklılık gösterdiğini belirten Dr. Mazmanoğlu, “Normalde haftada bir kez toplam 4 seans ardından da 15 günde bir kez olmak üzere 4 seans daha yapılır yani toplam 8 seans olarak sürdürülmesi gerekmektedir. Ek olarak 3 ayda bir uygulanan terapiler mevsim terapisi olarak adlandırılır. Genelde saç dökülmesi mevsim geçişlerinde sıkça kendini gösterdiği için 3-4 ayda bir uygulanmasında yarar vardır” diye konuştu.

“Tüm dünyada uygulanıyor”

Bu yöntemin, saç dökülmesini durdurmak, var olan saçın kalitesini artırmak ve yeni saç çıkışını aktif hale getirmek için belli periyotlarda saçlı deriye uygulanan güvenilir bir tedavi şekli olduğuna dikkat çeken Dr. Mazmanoğlu, şunları söyledi:

“Tüm dünyada saç dökülmesini önlemek amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Amaca uygun olarak seçilen ilaç karışımları, bölgesel olarak küçük dozlarda özel iğneler ve özel bir teknikle cilt içine verilir. Bu uygulama cildiye doktoru kontrolünde gerçekleştirildiği için yan etki riski en aza inmektedir. Saç mezoterapisi diğer saç dökülmesi tedavileri ile birlikte de kullanılabilir bu nedenle doktorunuz tarafından önerilen evde kullanılabilen losyonlarla tedavilerin etkinlikleri artırılır.”