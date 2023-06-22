Mezun oldu, soluğu Bodrum'da aldı

Okulların tatil olması ve Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte tatil beldeleri kalabalık olmaya başlarken, cemiyet hayatının tanınmış simalarından Petek Ertüre de oğlu Ali Ege Ağaoğlu ile birlikte Bodrum'a tatile geldi.

Petek Ertüre, oğlu Ali Ege'nin başarıyla ilkokuldan mezun olmasıyla oğlunu mezuniyet hediyesi olarak Bodrum'a tatile getirdi. Yalıkavak Highlight Hotel'de konaklayan Ertüre, gün boyu oğlu ve köpekleri Papi ile Miya Beac'te denizde keyifli anlar yaşadı.