MHP adayı Balcı Ortaca Belediye Başkanı Uzundemir'i ziyaret etti

14 Mayıs'ta yapılacak 28'nci dönem milletvekili seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Muğla 1'inci sıra Milletvekili adayı dizi ve sinema sanatçısı Özlem Balcı Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'i ziyaret etti.

Başkan Uzuhdemir tarafından çiçek ile karşılanan MHP Muğla Milletvekili adayı Özlem Balcı, Başkan Uzundemir'i nazik karşılaması için teşekkür etti. Muğlalı yörük bir ailenin kızı olarak doğduğu topraklara hizmet etmek için aday olduğunu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de yörüklere ayrı bir önem verdiğini söyledi.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir MHP 1'inci sıra Milletvekili adayı Özlem Balcı'ya çıktığı bu kutlu yolda başarılar diledi ve nazik ziyareti için teşekkür etti.