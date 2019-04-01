MHP İl Başkanı Korkmaz: “Seçimin galibi Cumhur İttifakıdır”

31 Mart yerel seçimlerini değerlendiren MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, partisinin Muğla ve ilçelerinde başarılı olduğunu, Ortaca'yı MHP'nin diğer 6 ilçeyi de Cumhur İttifakı AK Partili başkan adaylarının kazandığını söyledi.

Cumhur İttifakı ile girilen seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin birçok ile ve ilçe ve beldede kazandığına vurgu yapan Mehmet Korkmaz, açıklamasında şunları söyledi: “MHP, aldığı oy ve kazandığı belediye başkanlıkları ile Türk siyasi hayatına bir kez daha damga vurmuştur. Beka söylemleri ile de ne kadar haklı olduğu Cumhur İttifakı'nın başarısı ile ortaya çıkmıştır. Türk milleti bekasına sahip çıkmıştır. Kurulan tuzaklar boşa çıkmış oyunlar bozulmuştur.31 Mart seçimleri zilleti reddetmiş, Türkiye'ye yapılan tehditlerin bir anlam taşımayacağını ortaya koymuştur. Ülkemizin zaafa uğrayacağını bekleyen çevreler çıkan sonuçlarla hayal kırıklığına uğramışlardır. Muğla Belediye Başkanlığını 7 ilçede de Cumhur ittifakı ile yarışı başarı ile tamamladık. Birçok yerde de belediye meclis üyeliği elde ettik. Çıkan sonuçları değerlendirdiğimizde Cumhur İttifakı seçimde en başarılı çıkan parti olduğu görülüyor. “ MHP İl Başkanı Korkmaz, çıkan sonuçlarla Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimindeki yüzde 52'lik oy oranını koruduğuna da dikkat çekmiştir” dedi.