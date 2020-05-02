MHP İl Başkanı Korkmaz: "Türk Milliyetçileri Türklüğün öz evlatlarıdır"

Korkmaz açıklamasında,Türk milliyetçilerinin, Türklüğün öz evlatları olduğunu belirterek“Türk milleti geçmişini unutmadığı, gelenek ve göreneklerine sahip çıktığı müddetçe Türk-İslam aleminin liderliği yapacak, Türklüğün bayrağını da her yerde dalgalandıracaktır” dedi.

Korkmaz, "Türk milliyetçilerinin aziz şehitlerimizin kanı ile sulanmış bu topraklara sahip çıkmak ve korumak asil görevleridir. Türk milliyetçileri olarak bize düşen görev hiçbir karşılık beklemeden ülkeyi karanlığa sürüklemek isteyenlere karşı topyekun mücadele vermektir" dedi.

Mehmet Korkmaz, Türk milletinin her türlü baskı engel ve ihanet çemberini kırmaya kararlı olduğunu, geçmişte bunun örneklerinin var olduğunu da belirtip 3 Mayıs tarihinin Türklüğün diriliş günü olduğunu vurguladı.

MHP İl Başkanı Korkmaz “Büyük Türk milletinin ve değerli dava arkadaşlarımın 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'nü kutluyor, milliyetçi kahramanlarımızı şükran ve minnetle anıyorum. Hayatlarını kaybeden şehitlerimize ve milliyetçi kardeşlerime de cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ne mutlu Türküm diyene” ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.