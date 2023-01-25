MHP Köyceğiz İlçe Teşkilatı Kızılçam Tohumu ekim faaliyetine katıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 29 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen orman yangınında zarar gören alanlara tohum ekim faaliyetleri devam ediyor.

Köyceğiz büyük bir orman varlığını kaybettiği bir afet yaşadı. Hemen akabinde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından rehabilitasyon çalışmaları başlatıldı. Öncelikle arazide tespitler yapıldı. Toprak yeniden hazırlandı. Daha sonra temizlenen alanlarda tohum ekmek suretiyle yanan ormanların yeniden yeşermesi sağlanacak. Milliyetçi Hareket Partisi Köyceğiz İlçe Teşkilatı yapılan Kızılçam Tohumu ekim faaliyetine katıldı. MHP Teşkilatı Çayhisar Kooperatif üyeleriyle beraber tohum ekimi yaptı. Köyceğiz MHP İlçe Başkanı Mehmet Zafer Türkmen; “Daha yeşil bir Köyceğiz için çalışacağız. Çayhisar Kooperatif Başkanı Oğuz Dolu, üyeleri ve Çayhisar Mahalle halkına teşekkür ederiz” dedi.