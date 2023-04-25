MHP Ortaca İlçe Başkanı Çakır görevinden istifa etti

Çakır'ın yerine ilçe başkanının ataması da MHP Genel Merkezi tarafından yapıldı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan MHP Ortaca İlçe Başkanı Kaan Çakır, geçtiğimiz günlerde istifasını genel merkeze sundu. Uzun yıllar Ortaca Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı yapan ve 2018 yılında MHP Ortaca İlçe Başkanlığı görevine atanan Kaan Çakır, “Görev aldığım günden bu yana kutlu bir davanın mensubu olarak samimiyetle ve davaya sadakatle, insanları ötelemeden partiye ve ilçeye hizmet etme çabasında olduk. Bizim için bu bir bayrak taşıma ve kutlu davamız için bir nöbettir. İlçemizdeki vatan ve millet sevdalısı bütün vatandaşlarımızla önce kucaklaşıp daha çok kaynaşarak, hareketimizi güçlü kılmak için şahsım ve dava arkadaşlarım elimizden gelenin bir fazlasını yapabilmek için çalıştık. Bu azimle de Ortaca'da bir ilki başararak belediye başkanlığını MHP'ye kazandırdık. İlçe başkanlığı yaptığım süre zarfında birlikte görev aldığım yönetim kurulu üyelerime ve tüm partililerime çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kaan Çakır'dan boşalan ilçe başkanlığına MHP Genel Merkezi tarafından, Bekir Türköz atandı. Uzun yıllar Ortaca Devlet Hastanesi'nde personel şefi olarak çalışan ve emekli olan Türköz, Kaan Çakır'ın ilçe başkanlığında da ilçe yönetiminde görev alıyordu.