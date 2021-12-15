Milas 2. Geleneksel Matematik Ligi başladı

Muğla'nın Milas ilçesinde ortaokul öğrencileri arasında dayanışma ruhunu geliştirmek, matematiği sevdirmek ve okullar arasında kaynaşmayı sağlamak amacıyla yürütülen "Matematik Ligi" başladı.

28 okul takımı 4'erli takımdan oluşan 7 grupta, toplam 28 okul takımının katıldığı lig karşılaşmalarının ilk maçı 13 Aralık 2021'de yapıldı. Gruplardaki takımlar toplamda 6 maç yapacak ve yenen takım 3 puan, yenilen takım 0 puan, beraberlikte ise 1 puan alarak her gruptan 2 takım bir üst tura çıkacak.

Çift devreli lig usulüne göre organize edilen ligde, öğrenciler sporcu, matematik öğretmenleri antrenör, okul yöneticileri hakem, okuldaki diğer öğrenciler ise taraftar oluyor. Üst tura çıkan 14 takım eleme usulü ile tek maç yapıp 7 takım çeyrek finale çıkacak ve elenen takımlardan en yüksek puan alan takım ile beraber 8 takım çeyrek finale kalacak. Çeyrek finale kalan takımların yaptıkları maçların sonucunda ise eleme usulü ile yarı final takımları belli olacak. Yarı finale kalan 4 takım arasında eleme usulü maç yapılacak olup, galip takımlar 1. lik, 2. lik; mağlup takımlar ise 3.'lük, 4.'lük maçı yapacak. Final müsabakaları 2022 Mayıs ayının son haftasında lige katılan öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek olup lige katılan tüm öğrencilere katılım belgesi, sinema ve yemek bileti takdim edilecek. Milas 2. Geleneksel Matematik Ligi sonuçlarına göre 3. olan takıma 500 TL para ödülü, 3.'lük madalyası ve kupası, 2. olan takıma 750TL para ödülü, 2. lik madalyası ve kupası, 1. olan takıma 1000TL para ödülü 1.lik madalyası ve kupası verilecek.

Bu yıl 2. si düzenlenen Matematik Ligi ile ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, matematiğin en önemli amacının doğuştan itibaren insanlarda var olan düşünme yeteneğini geliştirmek olduğunu vurgulayarak “ Matematik, insanların yaşamlarında karşılaştıkları olaylara karşı düşünmeye, var olan sorunları incelemeye ve doğru yolu bulmaya sevk eder. Dolayısıyla insanlar matematik sayesinde dikkatli ve düzenli olmaya, karşılaştıkları problemler karşısında çözüm yolları aramaya başlar” dedi.

Gençlerin matematiğe karşı olan ilgilerini arttırmayı amaçladıklarını da sözlerine ekleyen Bal, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “2019 yılında başladığımız salgın nedeni ile tamamlayamadığımız 1. Matematik Ligi'nin bize çok güzel dönütleri oldu. Hem okullar ve öğrenciler arası kaynaşma, hem çocukların farklı mahalle ve okulları ziyaret etmesi, hem de farklı bakış açıları kazanmasının yanında ilçe matematik netlerinde belirgin artışlar meydana geldi. Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye için ‘Oyun Tabanlı Öğrenme' yaklaşımı ile düzenlediğimiz Matematik Ligi'nin 2.'sini yapıyor olmaktan hem ilçemiz hem de şahsım adına büyük mutluluk duymaktayım. Milas'ta futboldaki gibi 11'er kişilik 28 takımımızın bir arada yarıştığı Matematik Liginde sonuç ne olursa olsun hepimizin kazanacağına olan inancım tamdır. Tüm takımlarımıza başarılar dilerim”