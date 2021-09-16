Bu kapsamda Milas Akkovanlık Mahallesi'ne kazandırılacak olan yeni su kaynağı ile bölgeye 216 ton / gün ek su sağlanacak.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde ihtiyaç olan bölgelere yeni su kaynağı sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Su kaynaklarını yenileme ve ek su kaynaklarının kazandırılması için proje üreten ekipler Milas Akkovanlık Mahallesi'ne yeni su kaynağı sağlamak için çalışmalarını tamamladı. Yeni su kaynağı ile Akkovanlık Mahallesi'ne 216 ton / gün ek su sağlanacak.

Bölgedeki çalışmada MUSKİ ekipleri, yeni kuyu binasının yanı sıra 960 metre terfi hattı imalatı yaptı. Yapılacak olan denemeler sonrasında önümüzdeki günlerde yeni kaynak, mevcut sisteme dahil edilecek.