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Milas Beçin'de içme suyu hatları yenileniyor

Muğla’nın Milas ilçesi Beçin Mahallesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri tarafından 2 bin metre uzunluğunda ki içme suyu hattının bin 400 metresini yeniledi.

Muğla'nın Milas ilçesi Beçin Mahallesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri tarafından 2 bin metre uzunluğunda ki içme suyu hattının bin 400 metresini yeniledi. Yenilenen hatlarda abonelerin parsel bağlantıları yapılmaya başlandı.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara kesintisiz su sağlamak için il genelinde yürüttüğü içme suyu hat yenileme çalışmalarına devam ediyor.


Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Milas'ın Beçin Mahallesinde kullanım ömrünü tamamlayan içme suyu ana şebeke hattında yenileme çalışması başlattı. Toplamda 2 bin metrelik içme suyu hattının yenileme işlemini yapacak olan ekipler bu çalışmaların bin 400 metresini tamamladı. Kalan 600 metrelik içme suyu hattı için çalışmalarına hız kesmeden devam eden MUSKİ ekipleri hattı kısa sürede tamamlayacak.

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