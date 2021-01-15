Milas Beçin'in ana şebeke hattı yenileniyor

Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Milas'ın Beçin Mahallesinde 2 bin metre uzunluğundaki içme suyu ana şebeke hattını yeniliyor. MUSKİ ekipleri 2 bin metre uzunluğunda ki içme suyu ana şebeke hattının 500 metresini yeniledi. Kalan bin 500 metrelik içme suyu hattı için çalışmalarına hız kesmeden devam eden MUSKİ ekipleri hattı kısa sürede tamamlayacak.