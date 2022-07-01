Milas Belediyesi toplamadı, ortalık çöplüğe döndü

Muğla'nın Milas ilçesinde Ahmet Çavuş Hayıtlı Mahallesi sakinleri belediyenin düzenli olarak toplamadığı çöplerden şikayet ederek, mahalledeki sorunun giderilmesini tale4p etti.

Ahmet Çavuş Hayıtlı Mahallesi sakinleri, çöplerin düzenli toplanmadığını, sıcak havaların başlaması ile birlikte çöplerin kötü koku ve sinek oluşturarak sağlık açısından risk oluşturduğunu dile getirdi. Milas Belediyesi'nin çöpleri düzenli olarak toplamadığını dile getiren vatandaşlar, halk sağlığını tehdit eden duruma tepki gösterdi.

Fotoğrafların sabah 09.10'da çekildiğini belirten vatandaşlar, bu görüntünün bir güne mahsus olmadığını çoğu zaman bu kötü tablonun ortaya çıktığını vurguladı. Vatandaşlar, “Fotoğrafta görülen arkadaki birikintiler belediye işçilerinin günler önce Emin Sındı Parkı'ndan temizledikleri otlar. Yaz günü iğrenç bir görüntü, kötü koku ve çöplere dadanan köpekler de cabası tabi” sözleriyle şikayetlerini dile getirdi.