Milas Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerini ısıtan yardım

Sobalar, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere evlerinde teslim ediliyor. Sobaların yanında boru ve kovalar da ailelere veriliyor.

“İhtiyaç sahiplerinin soğukta yaşamalarına gönlümüz razı olamazdı” diyen Milas Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Ayhan Samyürek; “Soğukların kendini gösterdiği bu günlerde Milas Belediyesi olarak ihtiyaç sahiplerine soba yardımı yapıyoruz. Bize müracaat eden vatandaşlarımızın gerçekten ihtiyaç sahibi olması tek kriterdir” dedi.

Talep gelmesi durumunda yardımların devam edeceğini belirten Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; “Kış şartlarını hissedilmeye başlandığı bu günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın üşümemesi ve sıcak yuvalarında rahat bir şekilde yaşayabilmeleri için Belediyemizce soba yardımı yapıyoruz.Temin ettiğimiz sobalar Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz ekiplerince ailelerimizin evlerine kadar götürülüp teslim ediliyor” dedi.