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Milas Belediyespor Beşiktaş'ı ağırlayacak

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler Birinci Ligi’nde yer alan Milas Belediyespor, Beşiktaş takımıyla 15 Aralık Cumartesi günü saat 14.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler Birinci Ligi'nde yer alan Milas Belediyespor, Beşiktaş takımıyla 15 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te Milas'ta karşılaşacak.


Türkiye Erkekler Birinci Ligi'nde yer alan Milas Belediyespor, grubunda lider durumda bulunan Beşiktaş takımıyla 15 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te Milas Belediye Atatürk Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor.


Grubunda bugüne kadar oynadığı müsabakalarda hiç yenilgi almayan, grup lideri olan Beşiktaş voleybol takımı ile önemli bir müsabakaya çıkacak olan Milas'ın göz bebeği Milas Belediyespor voleybol takımı, mavi beyazlı ekibin başarılı Koçu Osman Çakıray ve Yardımcısı Sefa Koşar nezaretinde çalışmalarına kendi sahasında aralıksız devam ediyor.


İlk defa büyük bir spor kulübü olan Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Milas Belediyespor, heyecan dolu karşılaşmada Milaslı sporseverlerin desteğini bekliyor.

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