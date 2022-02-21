Milas Belediyespor'da galibiyet sevinci

Alpaslan Endüstri Erkekler 1.
Ligi'nde 18. hafta karşılaşmalarında 20 Şubat 2022 Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Spor Salonu'nda ligin sekizinci sırasındaki Ürgüpspor'u ağırlayan Milas Belediyespor, 3-0'lık galibiyetle rahat bir nefes aldı.
Maçın başından sonuna kadar rakibine üstünlük kuran Milas ekibi 26-24, 25-20, 25-19'luk setlerle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Aldığı galibiyetle puanını 18'e çıkaran Milas Belediyespor Voleybol Takımı sezonun kalan kısmındaki maç hazırlıklarına hafta içi gerçekleştireceği antrenmanlarla devam edecek.