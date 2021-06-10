Milas Bodrum Havalimanı'nda Beklenen Hareketlilik Başladı

1997 yılında tamamlanarak hizmete açılan ve her geçen yılın konuk sayısı ve hizmet kalitesini artırarak bölgeye hizmet veren Milas-Bodrum Havalimanı'nda 2021 yılı itibariyle 47 farklı hava yolu firmasının 5 bin 500 dış hat uçuşu gerçekleştirmesi planlanıyor.

Türkiye genelinde 1 Haziran tarihinde pandemi kısıtlamalarında kontrolü normalleşme tedbirleri uygulamaya konulurken, Milas ile çevre ilçe ve illerde tatilini yapmak isteyen turistleri taşıyan farklı ülkelerden havayolu firmaları havalimanındaki seferlerini arttırmaya başladı. Turizm bölgesindeki çalışmalara paralel olarak bu yıl farklı ülkelerden 47 hava yolu firmasının uçuş planladığı Milas Bodrum Havalimanı'nın 1 milyonun üzerinde yolcuya hizmet vermesi bekleniyor.