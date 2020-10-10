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Milas-Bodrum karayolunda kaza: 1 yaralı

Milas-Bodrum Karayolu’nda kontrolden çıkarak karşı yöne geçen otomobil faciaya neden oldu.

Milas-Bodrum Karayolu'nda kontrolden çıkarak karşı yöne geçen otomobil faciaya neden oldu. Otomobillerin kafa kafa çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı


Kaza, Milas - Bodrum karayolunun 25'inci kilometresinde yer alan Dörtte Kavşağı'nda meydana geldi. Nazife Y.'nin kontrolünde Milas'tan Bodrum'a doğru seyreden 46 ACE 490 plakalı otomobil, iddiaya göre aynı yönde seyreden beyaz renkli başka bir otomobilin aniden şerit değiştirmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Orta refüjü geçen Nazife Y.'nin kontrolündeki otomobil, Bodrum'dan Milas'a doğru seyreden Zafer Ö.'nün hakimiyetindeki 48 VP 893 plakalı otomobil ile kafa kafa çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler yara almazken, 48 VP 893 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Özlem Ö. yaralandı.


Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Özlem Ö. Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya kendisini sıkıştıran başka bir otomobilin neden olduğunu iddia eden Nazife Y. ile diğer aracın sürücüsü Zafer Ö.'nün ifadelerine başvurulurken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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