Milas Devlet Hastanesi'ne 2 yeni hekim daha atandı

Muğla'nın Milas ilçesinde 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Psikiyatri ve Kadın Hastalıkları bölümlerine yeni atamalar gerçekleştirildi. 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne yapılan yeni atamalarla psikiyatri uzmanı doktor sayısı 2'ye, kadın doğum uzmanı doktor sayısı ise 3'e yükselmiş oldu.

75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nin hekim kadrosuna iki yeni doktor ataması gerçekleştirildi. Yapılan yeni görevlendirmeyle Psikiyatri Bölümü'ne Uzm. Dr. Nur Özge Akçam, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'ne ise Op. Dr. Cihan Deniz Keleş atandı.

Aslen Datça'lı olan 1983 doğumlu Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi mezunu Psikiyatri Uzm. Dr. Nur Özge Akçam Artvin'deki son görev yerinden ayrılarak ilçedeki görevine başlarken, 1985 Hatay doğumlu Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi mezunu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cihan Deniz Keleş ise son görev yeri Kars'tan ayrılarak önümüzdeki günlerde görevine başlayacak.

Yeni atanan doktorlarla daha iyi hizmet vermeye çalışacaklarını belirten 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tarık Çubukçuoğlu, “Hastanemizde uzman hekim sayısı 50'ye ulaştı. Yapılan atamalarla psikiyatri uzmanı doktor sayısı 2'ye, kadın doğum uzmanı doktor sayısı ise 3'e yükselmiş oldu. İnşallah yeni hastanemizde 2019 yılı içerinde tamamlanarak hizmete açılmış olacak ve vatandaşlarımıza sağlık alanında daha iyi, daha kaliteli hizmet sunmuş olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.