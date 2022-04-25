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Milas Dörttepe Mahallesi sakinleri bozuk yollardan dertli

Muğla’nın Milas ilçesi Dörttepe Mahallesi’nin yolları hem vatandaşın psikolojine hem de cebine zarar veriyor.

Muğla'nın Milas ilçesi Dörttepe Mahallesi'nin yolları hem vatandaşın psikolojine hem de cebine zarar veriyor.



Dörttepe Mahallesi'nin çıkışından itibaren yaklaşık 500 metre boyunca bozuk yolda toz duman içerisinde devam eden yolu kullanan binek araçlar büyük zarar görüyor. Gerek mahalle sakinleri gerekse çevre mahalle sakinleri bozuk yollardan şikayetçi olurken, hem toz içerisinde kaldıklarını hem de araçlarının zarar gördüğünü ifade ederek, konu ile ilgili yetkililerin gerekeni yapması dileğinde bulundu.

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