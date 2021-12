Milas Dr. Mete Ersoy İlkokulu yıkılacak

-Muğla'nın Milas ilçesinde Deprem Güvenlik Tahkiki ve İnceleme Çalışmaları sonucu hazırlanan raporda Dr. Mete Ersoy İlkokulu ‘deprem riski taşıyan okul' olarak tespit edildi ve okul hakkında yıkım kararı alındı.

1994 yılında merhum Dr. Mete Ersoy tarafından inşa ettirilen Dr. Mete Ersoy İlkokulu'ndan, 2021 Mayıs ayında Denizli Üniversitesi tarafından alınan numuneler üzerine yapılan incelemeler sonuçlandı. Dr. Mete Ersoy İlkokulu deprem riski taşıyan okul olarak tespit edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, okulda öğrencilerin eğitim öğretim yapmalarına imkan olmadığı ve tehlike oluşturması nedeniyle yıkımına karar verildiği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 23 derslikli Dr. Mete Ersoy İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmesi için taşınabileceği okullar ile ilgili sayısal bilgiler, adres yakınlığı ve sınıf seviyesi göz önünde bulundurularak detaylı bir çalışma yapıldığını belirterek şunları söyledi: “Yaptığımız çalışma neticesinde Dr. Mete Ersoy Ortaokulu'nun 16, Şehit Erkan Karataş İlkokulu'nun ise 11 derslikten oluşması nedeniyle ikili eğitime yetersiz kaldıkları sonucuna vardık. Milas Merkez İlkokulu'nun 23 derslikten oluşması, adres olarak her iki okulun birbirlerine yakın olması, her iki okul öğrencilerinin de yaş seviyelerinin aynı olması ve fiziksel olarak da (masa, sıra boyu, tuvalet özellikleri) her ikisinin ilkokul olması sebebiyle Doktor Mete Ersoy İlkokulu'nun Merkez İlkokulu binasında ikili eğitim yapması kararını aldık”