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Milas Ekizköy Mahallesi'nin içme suyu hattı yenilendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri il genelindeki mahallelerde içme suyu hatlarını yenilemeye devam ediyor.


Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Milas ilçesinin Ekizköy Mahallesinde içme suyu hattının bin 400 metresi yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. MUSKİ ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda vatandaşların kesintisiz su almaları sağlandı.


MUSKİ'nin çalışmalarını yakından takip eden Ekizköy Mahallesi Muhtarı Muhsin Bilge şunları söyledi: “MUSKİ'nin yaptığı bu çalışmayla artık vatandaşlarımızın evlerinden sular akıyor. Pandemi döneminde suyun önemi iyice arttı. Bu çalışmaları yaparak köyümüzde kesintisiz su almamızı sağlayan başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün olmak üzere MUSKİ ekiplerine teşekkür ediyorum”

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