Milas festivale hazırlanıyor

Muğla Milas'ta 3-4 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan ve bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilecek olan Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ve Balık Festivali, hazırlıkları devam ediyor. Bu yıl sağlık ve çevre kirliliğine dikkat çekilecek olan festivalde, yeni ve oldukça anlamlı bir Guinness rekor denemesi gerçekleştirilecek.

Milas, mayıs ayındaki festivale hazırlanıyor. Bu yıl 3'üncüsünün gerçekleştirileceği Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ve Balık Festivali, yine renkli görüntülere ev sahipliği yapacak.

Düzenlenecek olan festival öncesinde, Milas Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Milas Kaymakamı Eren Arslan başkanlığında, Milas Kaymakamlığı salonunda düzenlenen toplantıya; Milas Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve basın mensupları katıldı.

Bu yıl 3 Mayıs Cuma ve 4 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek olan festival hakkında, değerlendirmelerde bulunuldu.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, düzenlenecek olan Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ve Balık Festivali'nde yine bir rekora imza atacaklarını kaydetti. Kaymakam Arslan, Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının ve milli mücadelenin başladığı tarih olan ‘1919' rakamı ile öğrencilerle yapacakları ‘İp atlama rekor denemesi' Guinness Rekorlar Kitabı'na yine isimlerinin yazılacağını söyledi.

Kaymakam Arslan, bu yıl hem sağlıklı yaşam için sporla ilgili farkındalık oluşturmak ve hem de denizlerde görülen çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla festival programını bu temalar kapsamında yaptıklarına dikkat çekerek: “Büyütülmüş balık maketini, Güllük'teki sahil kenarına koyacağız. Bu balık iskeletinin içerisine; balıkları ve denizleri korumak, çevreye zarar vermemek fikriyle, pet şişeleri toplayacağız. Bu balık iç görselinin içini, atık şişelerle yapacağız. Kalıcı olacak. İnsanlara, çevre hassasiyeti konusunda mesaj vermek, hem de farkındalık oluşturmak amacıyla görsel bir şey ortaya koymak istedik. İlk gün, Çocuk Oyunları Şenliği'nin bir parçası olacak. Çocuk Oyunları İp Atlama ile çocuklar aynı anda ip atlayarak rekor kıracak. Milas'ın Kapıkırı Mahallesi'nde çekilen ve Güldür Güldür Çocuk ekibinin oynadığı ‘Bizim Köyün Şarkısı' sinema filmini izleteceğiz. İkinci gün Güllük'te, balık festivali ile alakalı olarak aileler ile birlikte, balık tutma etkinliği yapacağız. Burada da özel okullar ve devler okullarımız olacak. Milas'ta hiç deniz görmemiş öğrencileri, mümkünse aileleri ile birlikte balık tutma etkinliği yapılmasını planlıyoruz.” dedi.

Kaymakam Arslan; özellikle atıklar dolayısıyla denizlerde oluşan kirliğe festivalde dikkat çekmek istediklerini belirtti ve temiz bir çevre adına toplumsal duyarlılık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Toplantı, hazırlanan festival kısa filmi ve fikir alışverişinin ardından sona erdi.

3. Milas Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ve Balık Festivali programı şöyle olacak;

3 Mayıs Cuma; 09.30-10.00'da kortej yürüyüşü yapılacak. Atapark'tan çıkacak olan kortej yürüyüşü, Müştakbey Caddesi üzerinden tekrar Atapark'a dönecek. Atapark'ta saat 10.00-10.15 aralığında halk oyunları gösterimi yapılacak ve ardından açılış konuşmaları gerçekleştirilecek. Sonrasında ise saat 11.00'de Çocuk Oyunlar kategorisinde, 1919 öğrenci ile ip atlama rekor denemesi yapılacak. Rekor denemesi sonrasında stantlar gezilecek ve öğle yemeği arası verilecek. Aynı gün saat 14.00-16.00 arasında Milas'ın Kapıkırı Mahallesi'nde çekilen “Bizim Köyün Şarkısı” isimli sinema filmi, Milas Belediye Toplantı ve Düğün Salonu'nda çocuklara izletilecek. İlk gün etkinlikleri, Milas Amfi'de saat 20.00'de Şef Ali Çakır ve ekibi ile düzenlenecek konser etkinliğinin ardından sona erecek.

4 Mayıs Cumartesi günü ise Milas'ın Güllük Mahallesi'nde saat 10.00-11.00 aralığında, balık tutma etkinliği yapılacak. Saat 11.00-12.00 arasında konuşma ve balık figürü açılışı gerçekleştirilecek. Anlamlı balık figürü açılışı sonrasında ekmek arası balık dağıtımı yapılacak. Ardından tekne ile üretim çiftlikleri gezilecek ve İassos Antik Kenti Balık Pazarı gezisi düzenlenecek. Festivalin son etkinliğinde, saat 20.00'de Güllük'te Grup Pusula konser verecek.

3. Milas Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ve Balık Festivali, dolu dolu geçecek.