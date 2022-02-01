Milas Gençlik Merkezi, kadına yönelik şiddete karşı dikkat çekti

Kadına yönelik şiddetin farklı toplumlarda, farklı kültürlerde yaşayan gelir ve eğitim düzeyi ne olursa olsun kadınların ortak sorunu olduğunu belirten Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, şiddet olaylarının yalnızca özel alanda değil, toplumsal ve kamusal alanda da yaşanmakta olduğunu ifade etti.

Milas Gençlik Merkezi olarak farkındalık çalışmalarına ara vermeksizin devam ettiklerini belirten Binbir, Salı Pazarı'nda gerçekleşen etkinlikle ilgili şunları söyledi:

“Mutlu ve özgüvenli bireylerden oluşan, huzurlu ve güçlü bir aile ve gelişmiş bir toplum için; kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesiyle gönüllü gençlerimizin desteğini de alarak çalışma başlattık. Başta kadınlarımız olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturmak adına 01 Şubat 2022 Salı günü Kapalı Pazar Yeri'nde gönüllü gençlerimiz ile birlikte "Kadına Yönelik Şiddete Dur Etkinliği" gerçekleştirdik.”