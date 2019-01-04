Milas halısının motifleri yeniden canlanıyor

Dünyaca ünlü Milas Halısı'nın yeniden kalkınması için Milas Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen “Milas Halısı'nı Gelecek Kuşaklara Aktarma” projesi kapsamında; Milas Milli Eğitim Müdürlüğü, MİTSO Başkanlığı ve MSKÜ Milas Meslek Yüksekokulu arasında protokol imzalandı. Projeyle birlikte hem Milaslı kadınların istihdamının sağlanması hem de unutulmaya yüz tutmuş Milas Halısı motiflerinin yeniden hayat bulması amaçlanıyor.

“Milas Halısı'nı Gelecek Kuşaklara Aktarma” projesi kapsamında, protokol töreni düzenlendi. Milas Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, Milas Milli Eğitim Müdürlüğü, MİTSO Başkanlığı ve MSKÜ Milas Meslek Yüksekokulu arasında protokol imzalandı.

Milas Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine; Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kır, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tunahan Bayram, Milas Kent Konseyi Başkanı Öğretim Görevlisi Mehmet Günlük, Milas Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Berna Sevinç, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Protokol töreninde konuşan Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tunahan Bayram, proje hakkında şunları kaydetti: “Milas Halısı'nı Gelecek Kuşaklara Aktarma projesi kapsamında, protokol töreni düzenleyeceğiz. Milas'ın Kultak, Gökbel, Alatepe, Çökertme, Bozalan, Türkevleri, Gürceğiz, Fesleğen, Karacahisar, Kuzyaka, Dereköy, Balcılar, Kalem köylerinde kadınlarımız yöresel halılar dokuyacak.”

Müdür Bayram'ın konuşmasının ardından MİTSO Başkanı Reşit Özer, şunları söyledi: “Biz MİTSO olarak, Milas için Milas Halısı'na 2 yıl önce Coğrafi İşaret aldık. Manisa'da, Isparta'da makine dokuma halılarını, Milas Halısı diyerek satış yapıyorlar. Biz bunların önüne, coğrafi işaret ile geçeceğiz. Milas Halısı, hak ettiği değeri görecek. Ben her zaman, Milas'ın değerlerini yükseltecek projenin destekçisiyiz.”

Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, “Milas'ın geçmişten günümüze kadar gelen ünlü halıları, proje ile canlandırmak istiyoruz. MİTSO ve üniversitemizin desteğiyle güzel ürünler elde edeceğiz. Unutulmaya yüz tutmuş halıları yeniden canlandıracağız.” ifadelerini kullandı.

Milas Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kır konuşmasında şunları dile getirdi: “Milas, 5 bin yıllık tarihi bir geçmişi olan kültür başkentidir. Milas halısının tekrar canlanması gerekiyor. Milas Meslek Yüksekokulu olarak bu projede yer aldığımız için çok mutluyum.”

Konuşmaların ardından protokol törenle imzalandı.

İmza töreni sonrasında, Milas Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Berna Sevinç; Milas Halısı'nın ekonomik, sanatsal ve kırsal alandan sağlayacağı faydaları içeren bir sunum gerçekleştirdi. Öğr. Gör. Sevinç, Milaslı kadınlara unutulmaya yüz tutmuş Milas motiflerini anlattı.

Toplantıda söz alan Çökertme Mahalle Muhtarı; Milas Halısı'nın değerinin çok altına satıldığını belirttikten sonra Isparta, Konya ve Manisa gibi illerde ‘Milas Halısı' adı altında makine halılarının satıldığını, bunun da Milas Halısı'nın değerini düşürdüğünü ifade etti.

Sevinç, Milas Halısı'na alınan coğrafi işaret ve tescil ile bu tür olayların artık yaşanmayacağını ve Milas Halısı'nın hak ettiği değeri bulacağına ve Milas kadınlarının el emeğinin istenilen rakamlara artık satılabileceğine dikkat çekti.

Sevinç'in sunumunun ardından projeye katılan kadınlara, MİTSO tarafından desteklenen halı araç gereçleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Tören, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.