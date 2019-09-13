Milas Halk Eğitimde yeni dönem başladı

-Milas'ta 7'den 70'e her yaş grubuna yönelik kurslar açan Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2019-2020 eğitim öğretim döneminde açmayı planladığı kurslar için başvurular almaya başladı. Daha önce yazılı dilekçeler şeklinde alınan başvurular ve yapılan kayıtlar, bu yıl online olarak yapılacak.

Milas Halk Eğitim Merkezi tarafından 2019 - 2020 eğitim öğretim döneminde bilişim teknolojileri, kişisel gelişim, yabancı diller, Kuran'ı Kerim ve Osmanlıca, müzik ve gösteri sanatları, meslek edindirme, gıda, sağlık, giyim üretim teknolojileri, el ve makine nakışı, el sanatları, çocuk gelişimi ve eğitimi, tarım, engelli bireylere, ilköğretim öğrencilerine, lise mezunlarına yönelik, KPSS hazırlık, okuma yazma 1 ve 2'nci kademe kursları açılması planlanıyor.

Açılacak kurslar için başvuru sürecinin başladığını belirten Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tunahan Bayram, “yeni eğitim öğretim yılında 18 ayrı ana başlık altında 90'a yakın kurs açacağız. Bu kurslarımız için başvuruları almaya başladık. Bu yıl farklı bir çalışma yapacağız. Daha önceki yıllarda başvuruları yazılı olarak alıp kayıtlarımızı yapıyorduk. Artık bu sistemi değiştirdik. Kurslarımıza başvuruda bulunmak isteyenler herhangi bir yerden internet üzerinden başvurularını yapabilirler” dedi.

İnternet kullanamayan kişilere kurumlarında yardımcı olduklarını da ifade eden Bayram, “bilgisayar veya internet bilgisi olmayan vatandaşlarımıza yine kurumumuzda gerekli yardımlar yapılıyor. Görevlilerimiz herhangi bir kursa başvuruda bulunmak isteyenlere kurumumuza ait sistemler üzerinden yardımcı oluyor” dedi.

Geçtiğimiz günlerde kurum tarafından yapılan anket çalışması ile ilgili değerlendirmelerin devam ettiğini de belirten Bayram, “vatandaşların taleplerini ve beklentilerini tespit edebilmek adına geçtiğimiz günlerde anket çalışmamız oldu. Şuanda yayınladığımız kurs listemizde bu anketlerle ilgili bir çalışma yok. Anketlerin sonuçlarını değerlendirme sürecindeyiz. Eğer bu anketlerden de farklı beklentiler çıkarsa bu beklentiler içinde hemen çalışmamızı ve hazırlıklarımızı yapacağız” dedi.

Bayram, kurum ve personel olarak yeni eğitim öğretim dönemine hazır olduklarını söyledi.