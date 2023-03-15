Milas halkı çamurlu ve toprak yolda zor günler yaşıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde bazı cadde ve sokakların çamur içinde olması ve yolların Milas Belediyesi tarafından yapılmadığını iddia eden vatandaşlar belediye yetkililerine tepki gösterdi.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Burgaz Mahallesi Zakkum Sokak Kasapoğlu binasının önündeki bozuk yolun aylardır Milas Belediyesi tarafından yapılmadığı ve binada yaşayan vatandaşların mağdur olduğu iddia eden çevre sakinleri başvurularına karşılık vermediğini iddia ettikleri Milas Belediyesi'ne sosyal medya hesapları üzerinden seslendi.

Sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışan mahalle sakinleri, ”Burası bulvarın üstü, Burgaz Mahallesi Zakkum Sokak Kasapoğlu binaların önü. Aylardır bu yol bu şekilde. Kapımızın önüne kadar çamur. Biz de bu belediyeye vergi veriyoruz. Medeniyetler şehri Milas Belediyesi'nin yöneticilerinden yolumuzun yapılmasını istiyoruz. Bu çamurlu ve tozlu yoldan bizi kurtarın” ifadelerini kullandılar.