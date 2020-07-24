Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü Bal, "İlçemiz LGS sonuçlarına göre iyi durumda"

Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarının ardından Milas'ın genel durumunu değerlendiren Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, “Yaklaşık 70 öğrencimiz yüzde 4.50'lik dilime girdi. İlçemizin genel ortalaması da kırsalı fazla olan bir ilçeye göre iyi durumda” dedi.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, LGS sonuçlarını değerlendirdi. Milas'ın genel tablosuna bakıldığında gurur veren sonuçlarla karşılaştıklarını ifade eden Bal, “Yaklaşık 70 öğrencimiz ilk yüzde 4.50 lik dilime girdi. İlçemizin genel ortalaması da kırsalı fazla olan bir ilçeye göre iyi durumda. Bu yıl mezun olacak öğrenci sayımız önceki yıllara göre fazla. Fakat artırılan kontenjanlarla herkes bir okula yerleşecek. Boşta kalma kaygısı yaşamamıza gerek yok. İlçemizde görev yapan tüm rehber öğretmenlerimiz tercih süreci boyunca öğrencilerimize yol gösterebilmek amacıyla tüm ortaokullarda görevlendirildi. Rehber öğretmenlerimiz öğrencilere bu süreçte EBA üzerinden uzaktan destek verecekler. Görevlendirilen öğretmenlerimiz tercih danışmanlığı için 20 - 29 Temmuz tarihleri arasında her gün EBA Canlı Ders oturumlarında öğrencilerimizle olacaklar. Tercih danışma gün ve saatleri öğrencilerimiz okul yöneticilerinden öğrenebilecek” dedi.

Tercih yaparken ilk önce öğrencilerin karşısına yerel yerleştirme ekranının çıkacağını ifade eden Bal, “Yerel yerleştirme seçeneğinden 5 tercih yapabilme hakkına sahibiz. Ancak bu tercihlerden yalnızca 3 tanesi aynı okul türünden yapılabilir. Bu yıl yerel yerleştirmede geçen yıldan farklı olarak Milas ilçemizin tamamı tek adres bölgesi olarak tanımlandı. Yani yerel yerleştirmede ilçemizdeki tüm okullar tercih edilebilecek. Merkezi yerleştirmede ise öğrencilerimiz sınavla öğrenci alan okulları tercih edebilecek. İlçemizde Sebahattin Akyüz Fen Lisesi ve Şehit Murat İnci İmam Hatip Proje Okulu sınavla öğrenci almakta. Bu tercih ekranından 10 okul tercih edebilecek” dedi.

Öğrencilerin istekleri doğrultusunda pansiyonlu okul tercih ekranından ilçe dışından pansiyonlu bir okulu da tercih edebileceğini belirten Bal, “Tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. 10 - 14 Ağustos tarihleri arasında birinci Nakil Tercih Başvuruları, 17 - 21 Ağustos tarihleri arasında ise 2'inci Nakil Tercih Başvuruları yapılacak. Nakil sürecinde de yerleşme şansı devam edecek” dedi.

Velilerin de bu süreçte öğrencilere yardımcı olmaları gerektiğine dikkat çeken Bal, “Doğru bakış açısı ile onlara destek olarak, öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda tercih yapmalarını sağlamalıdır” dedi.