Milas İzzet Özcan İlkokulu'nun temeli atıldı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Küçük Dibekdere Mahallesi'nde özel bir şirket tarafından yaptırılacak olan 5 derslikli ilkokul binasının temel atma töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene; Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Milas İlçe Emniyet Müdürü Nedai Atakan, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Özel Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Özcan, hayırsever şirket yetkilileri Hasan Özcan, Şevket Özcan, Cevdet Özcan, özel bir hastanenin başhekimi Z. İbrahim Özman, Milas Müftüsü Yusuf Yaşar, Mahalle Muhtarı Ahmet Acar, okul müdürleri, mahalle halkı ve öğrenciler katıldı.

Programda yapılan konuşmalarda eğitime yapılacak yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirterek temeli atılacak okulun hayırlı olması dileklerinde bulunuldu.

Projesinde 5 derslik, ana sınıfı, uygulama odası, kütüphane, müzik dersliği, rehberlik, müdür, müdür yardımcısı, öğretmenler odası, özel eğitim destek odası, kantin ve çok amaçlı salon bulunan okulun temeli Milas Müftüsü Yusuf Yaşar eşliğinde yapılan duanın ardından protokol tarafından atıldı.