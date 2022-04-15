Milas Kemikler Mahallesi iftar yemeğinde bir araya geldi

Milas Sanayi Sitesi esnaflarından Ali Baş, Ramazan ayı nedeniyle Kemikler Mahallesi'nde iftar yemeği verdi. Köy meydanında verilen yemeğe tüm mahalle sakinlerini davet eden Ali Baş, mahalle içerisinde birlik ve beraberliği sağlamak adına önemli bir adım attı.

Birlik ve beraberliğin, yardımlaşmanın ayı olan Ramazan'da köy halkını bir araya getirmekten mutluluk duyduğunu belirten Baş, “Çocukluğu, gençliği, olgun yaşlarının tamamı Kemikler'de geçen biri olarak şimdilerde her ne kadar mahalle olarak adlandırılsa da ‘köylüm' demekten gurur duyduğum komşularımla aynı sofrayı paylaşmaktan gurur duyuyorum. Gücümüz yettiği sürece bu tür güzel, samimi ortamların tekrar tekrar oluşmasına katkı sağlayacağız. Bu vesileyle tüm halkımızın Ramazan Ayı'nı kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Milas Türk Musikisi Derneği'nin dinletisi ile renklenen iftar yemeği, duaların okunması ile son buldu.