Milas, modern satış mağazasına kavuşuyor

Muğla'nın Milas ilçesinde TARİŞ Milas 153 No'lu Zeytin Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi tarafından zeytin ve zeytin ürünleri başta olmak üzere yöresel ürünlerin sergileneceği modern bir satış mağazası açılacak.

Muğla'nın Milas ilçesinin önemli geçim kaynaklarından olan zeytinin daha modern ve sağlıklı bir şekilde satışının yapılabilmesi ve ilçeye gelen yerli, yabancı turistlere zeytinin daha iyi tanıtılabilmesi amacıyla TARİŞ 153 No'lu Zeytin Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi tarafından Zeytinpark AVM içerisinde satış mağazasının 24 Mart günü faaliyete geçeceği

belirtildi.

Milas'ta bir ilki gerçekleştireceklerini belirten TARİŞ Milas 153 No'lu Zeytin Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Gül; “Mağazamızda TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı, TARİŞ Pamuk, TARİŞ İncir, TARİŞ Üzüm Birliklerimizin tüm ürünlerinin yanı sıra, Muğla ilinde faaliyet gösteren Kadın Kooperatifleri başta olmak üzere kooperatiflerimizin ürünlerini, Fethiye'nin tahini, Datça'nın bademi, Dalamanın susamı, Kavaklıdere'nin cevizi, Bodrum'un mandalinası ve keçiboynuzu, Milas'ın zeytin ve zeytinyağı, Muğla ilindeki endemik bitkilerin çayları, Muğla Üniversitesi'nin laboratuvarında üretilen Muğla'daki bitkilerin yağlarını ve Milas halısını bulabileceksiniz. Attığımız adımın ilçemiz başta olmak üzere ilimize, bölgemize, ülkemize hayırlı olması diliyorum” diyerek tüm Milaslıları açılışa davet etti.

Kooperatif mağazasını titizlikle hazırladıklarına dikkat çeken Kooperatif Müdürü Elin Alpay, mağazanın organik ürünlerin adresi olacağını belirtti.