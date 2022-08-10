Milas Ören kanalizasyon hattı için imzalar atıldı

Osman Gürün ve yüklenici firma yetkilileri tarafından Milas Ören'e yapılacak olan 265 Milyon TL'lik kanalizasyon ve arıtma tesisi projesinin ilk imzaları atıldı. Protokol çerçevesinde ilk olarak 179 milyon 481 bin TL'lik Ören kanalizasyon hattının yapımı başlayacak ve ilerleyen günlerde İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin imzaları atılacak.

Gökova Körfezi'nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Milas'ın Ören Mahallesi'ne Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı müjdeleri devam ediyor. Ören Mahallesi'ne yapılacak kanalizasyon şebeke hattı için imzalar Osman Gürün ve yüklenici firma yetkilileri tarafından atıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Milas ilçesi Ören Mahallesi'ne kazandıracağı kanalizasyon şebeke hattının maliyeti 179 milyon 481 bin 636 TL olacak. Proje çerçevesinde Ören sınırları içerisinde 7 bin 852 metre terfi hattı, 13 bin 380 metre parsel hattı, 48 bin 315 metre şebeke ve kolektör hattı ile 4 adet terfi merkezinin ekipman temini, montajı ve inşaatı yapılacak. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Ören Mahallesi modern altyapıya kavuşacak. Kanalizasyon hattının yanı sıra Ören'e yaklaşık 85 milyon TL yatırımla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yapılacak.

İmza töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Ören'in önemli bir merkez olduğunu ve yapılacak olan altyapı yatırımıyla güçlü bir altyapı sistemi oluşturacaklarını söyledi. Başkan Gürün, "Ören'de büyük bir tersane kuruluyor. Ayrıca yat limanı var. Bu nedenle gittikçe gelişen bir bölgemiz. Bizde Ören'in altyapısını güçlendirmek için gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Süre olarak 720 gün olma zorunluluğu var. Ancak amacımız önümüzdeki sene projeyi tamamlamak. Toplam 265 milyon değerinde kanalizasyon ve arıtma tesisi yatırımı gerçekleştireceğiz. Bugün kanalizasyon çalışması için protokol imzalıyoruz. Kısa bir süre sonra artıma ile ilgili de ihale yapılacak. O protokolü de imzalayacağız. Hep birlikte temel atma töreninde buluşacağız. Hepimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.