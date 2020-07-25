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Milas Orman İşletme Müdürlüğü'nde yeni atama

Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne Merkez Şefi olarak görev yapan Mehmet Uysal, başarılı çalışmalarından dolayı terfi ederek Aydın Orman İşletme Müdür Yardımcılığına atandı.

Milas Orman İşletme Müdürlüğü'ne Merkez Şefi olarak görev yapan Mehmet Uysal, başarılı çalışmalarından dolayı terfi ederek Aydın Orman İşletme Müdür Yardımcılığına atandı.


Aslen Milaslı olan, 2006 yılında Bartın Orman Fakültesinden mezun olduktan sonra 2009 yılında Aydın Karpuzlu Şefliği'nde göreve başlayan ve daha sonra 2016 yılında Milas Orman İşletme Müdürlüğü'ne Merkez Şefi olarak atanan Mehmet Uysal, yaptığı başarılı çalışmaların ardından Müdür Yardımcılığı makamına atandı.


Milas'ın Türkiye'nin önemli ormanlık arazilerine sahip olduğunu, Milas gibi bir yerde görev yapmanın kurumun her çalışanına önemli kazanımlar kattığını ifade eden Uysal, “10 yıldan bu yana orman teşkilatında görev alıyorum. Bu süreç içerisinde önemli tecrübelerim ve deneyimlerim oldu. Bu tecrübelerimizi de sahadaki çalışmalarımıza büyük ölçüde yansıttık. İnşallah Aydın'da da güzel çalışmalara imza atıp, hem bölgemize hem kurumumuza hem de ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

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