Milas orman yangını kontrol altında

Muğla'nın Milas ilçesi Bafa Mahallesi Danişment mevkiinde başlayan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Milas Bafa Mahallesi Danişment mevkii tünel üzerindeki ormanlık alanda başlayan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası yanın kontrol altına alındı. Yangına havadan soğutma çalışması yapılıyor.