Milas OSB parselleri bakanlık onayına sunuldu

Muğla'nın Milas ilçesinde Organize Sanayi Bölgesin'de sona gelindi.

Milas OSB'de arazi yapısının meyilli olması nedeniyle yapılan arazi düzenlemesi sonrasında yeni oluşan arazi yapısına uygun olarak yeniden parselasyon yapıldı. Oluşturulan 54 sanayi parseli onay için Ankara'ya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilerek onaya sunuldu. OSB'nin yeni parselasyonunun Bakanlık tarafından onaylanmasından sonra parsellerin tapu işlemleri başlatılacak ve parsel tapuları alınacak. Parsel tapularının alınmasından sonra 54 parsel, hak sahipleri arasında kura çekilerek dağıtılacak.

Milas ilçe merkezine 2 kilometre mesafedeki Suçum mevkiinde yapımı süren Milas OSB'de, arazi yapısı nedeniyle yapılan düzenleme çalışmalarının ardından yeni oluşan arazi yapısına uygun yeni parselasyonlar yapıldı. Oluşan 54 sanayi parseli onay için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilerek onaya sunuldu. Yeni parselasyonunun 10 gün içinde onaylanabileceği belirtilirken onay işleminin ardından parsellerin tapulandırma işlemleri başlatılacak. 54 sanayi parselinin tapularının hazırlanmasından sonra, bu parseller kura ile yapılacak yer seçimiyle OSB üyesi hak sahiplerine dağıtılacak.

O zamanki yapısıyla Milas Ticaret Odası tarafından 1996 yılında ilk kuruluş girişimi başlatılan Milas OSB, şehir merkezine 2 kilometre mesafedeki Suçum Mevkiinde, Bodrum - İzmir karayolu kenarında kuruluyor. Genel olarak 1072 dekarlık bir arazi üzerine kurulmakta olan Milas OSB'de 544 dekarlık sanayi parseli alanı, 57,5 dekar yeşil alan, 36 dekar da idari ve sosyal tesis alanı planlandı. 54 sanayi parselinin bulunduğu Milas OSB'de gıda, inşaat, makine, entegre tesis ve sanayi tekstili alanlarında tesisler kurulabilecek.